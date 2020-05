Rissa e botte fuori dalla farmacia, ferita una donna: fioccano le denunce

Momenti concitati ieri pomeriggio fuori dalla farmacia Sant'Egidio di via San Donato. La polizia è dovuta intervenire per sedare una rissa, che ha via via coinvolto più persone ed è degenerata in strada.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe originato per motivi non chiari tra una giovane donna e una ragazza, l'una di 22 anni, cittadina rumena e l'altra di 16, cittadina italiana. Il parapiglia è durato per diversi minuti: ai primi screzi delle due si sono aggiunti poi i parenti, le madri delle interessate, gli amici e il fidanzato della più giovane.

Nella colluttazione generale sono volati calci e sputi, e son stati usati per le percosse anche una stampella e il bastone del dispenser del gel per le mani della farmacia stessa. Alla fine è stata la 22enne ad avere la peggio, riportando ferite giudicate guaribili in 10 giorni, dopo essere stata portata al pronto soccorso.

Alla fine sono dovute intervenire diverse volanti della polizia e anche l'ambulanza del 118 per riportare la calma. Non sono stati risparmiati anche epiteti e ingiurie nei confronti dei poliziotti. Al termine degli accertamenti a essere denunciati sono stati in tre: la madre della minorenne, una 40enne, per rissa e lesioni personali, la figlia anche per oltraggio a pubblico ufficiale, e il suo fidanzato per resistenza.