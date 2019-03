San Felice: picchia la madre 90enne, i vicini chiamano la Polizia

Le ha stretto le mani intorno al collo e l'ha colpita al mento, così un bolognese di 55 anni è stato denunciato per maltrattamenti.

Ieri sera, poco prima delle 21, alcuni residenti di un palazzo in via San Felice hanno chiamato la Polizia riferendo di udire le urla di un'anziana vicina che supplicava il figlio di non picchiarla. Gli agenti sono così entrati in casa, dove una 90enne era appena stata aggredita dal figlio 55enne, forse al culmine di una lite.

L'anziana ha riferito che, nonostante andasse a trovarla tutte le sere per via dei suoi problemi di salute, il figlio ultimamente era particolarmente agitato e abusava di alcol. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118, ma la donna ha rifiutato il ricovero.