Cadono calcinacci in San Felice: danni alle auto e strada chiusa per un'ora

Via San Felice è stata chiusa per un'ora circa questa mattina in seguito alla caduta di alcuni calcinacci dal cornicione di un palazzo. Fortunatamente i detriti non hanno colpito nessuna persona, mentre ci sono da registrare alcuni danni a due auto in sosta. I vigili del fuoco hanno verificato la stabilità del rimanente cornicione in questione per distaccare altri pezzi instabili. Dopo circa un'ora la circolazione ha riaperto al traffico.