Zamboni, furto in auto: 'Dammi i soldi o ti faccio male', in manette

Prima hanno rubato alcune scatole dal portabagagli, poi hanno chiesto soldi per restituire il maltolto. Il 113 è stato allertato ieri poco prima delle 18 da un toscano di 33 anni residente in città che riferiva di aver subito un furto e di essere stato minacciato.

Aveva parcheggiato l'auto in via San Giacomo, in zona universitaria, poco dopo è uscito di casa e ha visto due uomini con in mano alcune scatole rubate dal portabagagli, contenenti campioni di prodotti alimentari, così sono partite le minacce: "Se le rivuoi mi devi dare 10 euro altrimenti ti faccio male". Solo dopo aver racimolato e consegnato 9 euro il 33enne ha chiamato la Polizia, non perdendo mai di vista i ladri che si erano dati alla fuga.

Uno di loro è stato individuato e bloccato in via Petroni. Si tratta di un cittadino tunisino di 33 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e resistenza a pubblico ufficiale: anche ieri ha cercato di sfuggire ai controlli a calci e spintoni, infine è stato ammanettato. Dovrà rispondere di estorsione, ricettazione e resistenza.