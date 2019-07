Via San Leonardo: aggredito in strada con lo spray urticante, 32enne in arresto

Sempre più spesso lo spray urticante diventa uno strumento di aggressione, mentre dovrebbe essere utilizzato per difendersi. Ieri sera infatti un bolognese di 32 anni è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118, ma ha fatto arrestare il suo aggressore.

Dalla finestra della sua abitazione di via San Leonardo, in zona universitaria, ha notato due uomini che stavano utilizzando stupefacenti. Deciso a mandarli via è sceso in strada, ma è stato aggredito verbalmente, poi uno dei due gli ha spruzzato lo spray urticante ed entrambi si sono dati alla fuga. Il 32enne ha chiamato il 113 e si è fatto curare sul posto, ma ha voluto collaborare salendo sulla volante per cercare il suo aggressore che è stato individuato poco dopo, sempre in zona, e sono scattate le manette per lesioni aggravate. Si tratta di un cittadino marocchino di 34 anni, irregolare sul territorio italiano, con una sfilza di precedenti. A suo carico anche un provvedimento di espulsione.

A fine aprile, sempre in zona universitaria, un residente, bolognese di 71 anni, stava facendo alcune immagini per denunciare il degrado e il giro di spaccio, ed era stato aggredito.