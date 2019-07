Via San Mamolo, salta conduttura: strada chiusa fino al 10 luglio

I tecnici Hera sono a lavoro da questa mattina in via San Mamolo, dove per un guasto alla conduttura, il traffico è stato bloccato tra il civico 118 e il 124.

La Polizia Locale rende noto che la viabilità resta interrotta fino a mercoledì 10 luglio compreso, salvo imprevisti, tra via dell’Osservanza e via San Vittore a causa dell’avvallamento del terreno. E' stata attivata la distribuzione dell'acqua potabile nella zona.