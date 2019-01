Via S. Petronio Vecchio: sorprende il ladro e lo chiude in garage

Ha richiuso la porta basculante e ha chiamato la Polizia. E' accaduto ieri sera alle 22 in via San Petronio Vecchio, in pieno centro, quando un bolognese di 37 anni ha sorpreso un uomo nel suo garage.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno denunciato un napoletano di 34 anni, volto noto per reati contro il patrimonio, per tentato furto aggravato e possesso di chiavi alterate o grimaldelli. L'uomo, dopo aver divelto la serratura della porta basculante, ha forzato e aperto un armadio e danneggiato una bicicletta.