Via San Savino: esplosione davanti alla caserma Carabinieri, Procura chiede archiviazione

La Procura ha chiesto l'archiviazione per l'attentato esplosivo alla caserma dei Carabinieri di via San Savino, avvenuta nel novembre 2016. E' l'indiscrezione riportata dall'edizione cartacea di Repubblica Bologna, che troverebbe conferma da ambienti investigativi.

Il pm capo Amato e la pm Scandellari, hanno firmato l'atto con il quale si chiede di porre fine alle indagini su chi, nella sera del 17 novembre 2016, piazzò e fece esplodere un ordigno esplosivo fabbricato artigianalmente, danneggiando l'esterno della caserma dell'Arma nel quartiere Navile.

Le indagini, condotte dagli stessi militari, non avrebbero portato a identificare i responsabili. Nei mesi scorsi era stato arrestato un 36enne francese, ritenuto vicino ad ambienti anarco-insurrezionalisti e con un ruolo attivo -di preparazione dell'ordigno- nella vicenda. Successive indagini non riuscirono però a stabilire un legame diretto con l'attentato, motivo per cui l'uomo fu scarcerato alla fine dei termini di custodia.

Di quella sera, davanti al portone della caserma, rimangono le immagini delle telecamere, che hanno ripreso tre persone incappucciate, mentre posizionavano l'ordigno, per poi stendere una miccia e farlo esplodere.