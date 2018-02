Via San Savino: 'Maneggiò esplosivo', 38enne condannato a due anni e due mesi

E' stato scagionato in relazione all'attentato di via San Savino del novembre 2016, ma è stato condannato per aver maneggiato e detenuto dell'esplosivo. Finisce così il primo round giudiziario per Cedric Rene' Michel Tatoueix, 38enne cittadino francese, condannato a due anni e due mesi dal tribunale di Bologna.

Alla sentenza si è arrivati dopo il rito abbreviato, e i legali dell'uomo hanno annunciato appello. All'imputazione di Tatoueix sono cadute le aggravanti di terrorismo. In un primo momento fermato in relazione alle indagini -nel frattempo fermate dalla Procura con una richiesta di archiviazione- sugli autori dell'attentato esplosivo davanti la caserma dei Carabinieri di Corticella, sul 38enne circense con simpatie negli ambienti anarco-insurrezionalisti non si è riuscita a dimostrare connessione con l'accaduto, cosa che ha fatto venir meno le accuse specifiche.

Condannata, assieme a lui, anche la allora compagna di Tatoueix, la 28enne Adriana Doros. Per lei, cittadina romena, una pena di un anno e otto mesi con la sospensione condizionale, per aver dato falsa testimonianza. Il Gup Grazia Nart ha anche condannato il 38enne a risarcire le spese processuali a beneficio dell'avvocatura di Stato.