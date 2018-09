Salta tubatura in via San Vitale: strada chiusa, residenti senz'acqua

La rottura di una tubatura in via San Vitale sta causando disagi al traffico e ai residenti. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i tecnici Hera per riparare il guasto.

Risultano senz'acqua i civici del tratto più vicino alle due Torri. La strada è stata chiusa dall'incrocio con via Benedetto XIV, con accesso solo ai residenti.

Ancora una volta San Vitale protagonista: a fine agosto, dopo un un temporale, si sono staccati pezzi di cornicione da Palazzo Orsi. A marzo si era aperta una vera e proprio voragine.