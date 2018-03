'Buca' in via San Vitale: strada riaperta al traffico

Dopo l’ispezione i tecnici, intervenuti per eliminare il cedimento in via San Vitale, all'altezza del civico 55, la strada è stata riaperta al traffico. La zona interessata dall’avvallamento è adeguatamente segnalata.

Il Comune rende noto che lunedì prossimo l’operazione sarà conclusa con l’asfaltatura. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 marzo 2018, i tecnici della Manutenzione Strade del Comune sono intervenuti. L’area è stata transennata e via San Vitale è stata chiusa al transito veicolare da Porta San Vitale a via Broccaindosso. Sono partite le verifiche tecniche che consistono nel praticare uno scavo in corrispondenza dell’avvallamento.