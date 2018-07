Lavori elettrici: chiuso tratto di via San Vitale, bus deviati

Via San Vitale sarà chiusa nel tratto da vicolo Fantuzzi a piazza di Porta Ravegnana, da sabato 4 agosto a venerdì 10 agosto. La chiusura è necessaria per svolgere in sicurezza i lavori di scavo per realizzare un allaccio per un'attività commerciale al civico 36 e nell'area compresa tra i civici 20 e 24.

Per limitare i disagi al traffico l'intervento sarà eseguito in tre fasi, partendo con la fase più impattante da un fine settimana di Tday. (Qui ordinanza)

Bud deviati

Deviazioni previste per le linee di bus 14, 19, 25, 27, T1 e T2 (qui le diaviazioni bus 4-10 agosto)

1) Prima fase, sabato 4 e domenica 5 agosto

- Traffico: via San Vitale sarà chiusa dal civico 36 al civico 20, con divieto di transito da via Guido Reni a piazza di Porta Ravegnana e con entrata e uscita per i residenti dal lato di via Reni, di piazza di Porta Ravegnana, e, nel tratto tra i due cantieri disposto a senso unico alternato, potranno accedere da vicolo Broglio e uscire da via Benedetto XIV. I veicoli provenienti da porta San Vitale dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra in via Guido Reni, con uscita su Strada Maggiore o sul percorso individuato da vicolo Fantuzzi, via de' Leprosetti e vicolo Broglio con viabilità modificata e con divieti di sosta, per poter accedere al tratto di via San Vitale compreso tra i due cantieri, mentre i mezzi sopra le 3,5 tonnellate dovranno svoltare a sinistra in piazza Aldrovandi. Da piazza di porta Ravegnana, chiusa al traffico, i residenti potranno accedere al tratto tra il cantiere e la piazza con senso unico alternato regolato a vista.

I residenti, che durante i Tdays normalmente accedono dal lato di via San Vitale, potranno accedere in via Castiglione, dal lato di via Farini e percorrere la stessa via Castiglione, piazza di Porta Ravegnana e via San Vitale, dalla piazza al cantiere, disposte a senso unico alternato a vista per l'occasione.

Il tratto di via San Vitale compreso tra via Benedetto XIV e via Castel Tialto, tra i due cantieri, sarà a senso unico alternato regolato a vista, mentre saranno chiuse all'incrocio di Strada Maggiore, per i Tdays, le vie Caldarese e Castel Tialto, con entrata e uscita dei veicoli da San Vitale a senso unico alternato regolato a vista.

