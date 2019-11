Si rompe tubo acqua, chiusa via San Vitale e deviazione bus

Via San Vitale è chiusa dalla tarda mattinata odierna per lavori a una conduttura di acqua sotto la strada. L'intervento di Hera è in corrispondenza del civico 70, poco prima di piazza Aldrovandi.

Istituito un percorso di deviazione per la viabilità della zona: per chi deve raggiungere l'ultimo tratto di via San Vitale può farlo percorrendo a partire da via Irnerio le vie Alessandrini, Oberdan, Marsala, Zamboni, e Petroni. Gli autobus di linea Tper sono invece deviati lungo i viali e via Irnerio.

"La strada - fa sapere l'amministrazione comunale - resterà chiusa per il tempo necessario alla riparazione di un allacciamento idrico. E per il tempo necessario alla riparazione, Hera metterà a disposizione di tutti i cittadini dei sacchetti di acqua". La Polizia Locale è sul posto per agevolare la viabilità e dare indicazioni sulle deviazioni da percorrere fino al termine dell'intervento.