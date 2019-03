Via San Vitale: schiaffeggia la compagna in strada, nei guai 41enne

Lei non voleva prestarle dei soldi e lui l'ha presa a schiaffi in strada. Venerdì mattina in via San Vitale le volanti hanno denunciato in stato di libertà un senegalese di 41 anni per percosse e maltrattamenti nei conforti della compagna italiana di 35 anni.

La vittima ha riferito agli agenti che da anni l'uomo manifesta atteggiamenti aggressivi, anche perché fa uso di alcol e sostanze stupefacenti. In passato era stato infatti sottoposto a Tso.

Un altro episodio si è verificato a mezzanotte circa: un cittadino iraniano di 43 anni, è stato denunciato per atti persecutori. Era ubiaco, quando in via San Donato ha ingaggiato una lite con la ex moglie, cittadina ucraina di 44 anni. La donna ha raccontato agli agenti che. da quando hanno divorziato, il 43enne si presenta ogni giorno sul luogo di lavoro con atteggiamento minaccioso. Fino a ieri, non aveva sporto denuncia.

Sempre venerdì, un trapanese è stato arrestato per atti persecutori nei confronti di una donna di 73 anni.