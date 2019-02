Presidio per gli arrestati di Torino: zona universitaria blindata

Zona universitaria blindata per il "presidio solidale con gli arrestati/e a Torino" organizzato da "Il Tribolo". Il corteo ha sfilato nelle vie limitrofe all'ateneo, lambendo via Santo Stefano, e tornando in piazza Verdi. Presenti gruppi di matrice anarchica ed esponenti dei collettivi bolognesi, seguiti da un dispiegamento di forze dell'ordine, 50 tra agenti e Carabinieri, e dalla polizia municipale che ha diretto il traffico.

Il 7 febbraio scorso a Torino alcuni attivisti erano stati arrestati con l'accusa di associazione sovversiva per aver preso "negli anni, a lotte contro le frontiere, l'internamento e le espulsioni dei migranti", si legge nel volantino. Il presidio è stato organizzato per manifestare solidarietà alle 16 persone finite in carcere, la cui sorte sarà decisa nelle prossime ore.

Il presidio è terminato in Piazza Verdi alle 21 circa.