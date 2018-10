Via San Vitale: spaccia eroina in bici, nei guai 20enne

Ha 20 anni e fino a ieri era incensurato il cittadino marocchino fermato dalla Polizia. Alle 20.30 stava pedalando sulla pista ciclabile di via San Vitale e quando ha incrociato una volante ha cercato di cambiare strada. Poi ha abbandonato la bicicletta e, dopo un breve inseguimento a piedi, è stato fermato e perquisito in via Andreatta.

In tasca aveva 10 involucri contenenti oltre 4 grammi di eroina, 40 euro e un telefono cellulare rubato a gennaio scorso all'interno di un furgone. E' stato denunciato per spaccio e ricettazione.