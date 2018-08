Inseguito a piedi dalla Polizia, addosso eroina e contanti: arrestato un minore

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato la sera scorsa, al termine di un breve inseguimento a piedi. La volante ha incrociato il giovane mentre percorreva via san Vitale contromano in bicicletta. Subito il ragazzo ha lasciato cadere a terra il mezzo e si è dato alla fuga a piedi, alla vista degli agenti.

I poliziotti lo raggiungono in porta San Vitale: identificato e perquisito, addosso gli sono stati trovati 140 euro in contanti in banconote da 20 unitamente a a 3,54 grammi di una polvere beige, poi accertata come eroina.

Il ragazzo, cittadino tunisino, è stato poi ammanettato e portato all'istituto minorile, in attesa dell'udienza di convalida. In base agli accertamenti, è risultato incensurato ma irregolare sul territorio. Per lui è scattato anche il minidaspo prefettizio in zona universitaria.