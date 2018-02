Via San Vitale: lite a bottigliate e minacce con un coltello, nei guai 33enne

Violenta aggressione oggi in via San Vitale. Una giovane di 25 anni è stata colpita alla testa con una bottiglia al culmine di una lite scoppiata.intorno alle 15.30

Dopo la segnalazione al 113, sono arrivate in via San Vitale, all'altezza del civico 88, tre volanti. Per motivi ancora da accertare, è scoppiata una lite tra due donne: una italiana di 33 anni e una cittadina russa di 25, che ha rimediato una bottigliata in testa per poi essere minacciata con un coltello.

La 33enne è stata denunciata per lesioni e minacce aggravate. Sul posto anche l'ambulanza del 118 che ha medicato la vittima.