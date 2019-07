Via San Vitale, urina sul palazzo storico: multa a tre zeri per un 22enne

La sanzione prevista é dai 5.000 ai 10.000 euro, "solo" 3.333 se pagata entro 60 giorni. E' quanto dovrà sborsare un cittadino francese 22enne.

Alle 2-30 di questa notte, gli agenti della volante in servizio di controllo in zona universitaria lo ha sorpreso mentre urinava contro un palazzo di storico al civico 38 di via San Vitale. Il giovane, che era anche ubriaco, è stato fermato, denunciato per ubriachezza manifesta e multato.

Un episodio del tutto simile è accaduto ad aprile, quando nel corso di un servizio anti-degrado, i Carabinieri della Bologna Centro in borghese hanno identificato in vicolo de' Facchini, un 19enne, sanzionato per 3.300 euro.

Cosa prevede la legge

Urinare in strada non è più reato, come prevedeva l'articolo 726 del Codice Penale, "Atti contrari alla pubblica decenza". Dopo il decreto sulla depenalizzazione del 2016, è considerato illecito amministrativo. Si rischia però una multa salatissima, fino a 10.000 euro.