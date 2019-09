Colto sul fatto mentre imbratta muro, writer nei guai

'Sapere osare volere tacere'. Per queste parole, vergate su un muro in centro a Bologna, un writer 24enne è stato denunciato dalla polizia ieri notte. Il giovane è stato sorpreso intorno alle 2:30 da una volante della polizia. Il ragazzo ha cercato di scappare quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo, ma alla fine è stato bloccato. Ora il 24enne deve rispondere di deturpamento di cose altrui e resistenza a pubblico ufficiale, dacché nel tentare la fuga avrebbe anche spintonato i poliziotti.