Via Santa Caterina: si scaglia contro i passanti e lancia cocci di bottiglia, arrestato

Diversi cittadini ieri sera alle 22 circa hanno chiamato il 113 riferendo di un uomo che in via Santa Caterina tentava di aggredire i passanti e lanciava cocci di bottiglia.

Gli agenti della volante giunti sul posto hanno immediatamente bloccato K.M., cittadino zambiano 27enne, irregolare sul territorio italiano, che non ha "gradito" il controllo: ha rifiutato di esibire i documenti e ha aggredito anche i poliziotti, che comunque hanno avuto la meglio. A suo carico numerosissimi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e contro la pubblica amministrazione. E' stato arrestato per resistenza, lesioni e getto pericolose di cose. E' stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa dell'esito del processo per direttissima, previsto per la giornata di oggi.