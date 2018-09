Via Santa Chiara: 'C'è uno strano in bici', trovato con cellulari rubati

Mentre transitava all'interno dei Giardini Margherita, una volante ieri alle 11 è stata fermata da una anziana: "In via Santa Chiara c'è un uomo strano in bicicletta, non è del quartiere".

Gli agenti si sono recati a fare un controllo e sono stati nuovamente raggiunti da un giovane, 28enne di Vignola, che ha riferito di aver subito il furto del suo smartphone, dopo aver trovato il finestrino del suo furgone Ducato spaccato.

Poco dopo, un uomo in sella a una bicicletta che corrispondeva alle descrizioni è stato controllato: nel suo marsupio sono stati rinvenuti un cacciavite, una torcia e due telefoni cellulari, uno dei quali appartenenti al 28enne. Si tratta di un bolognese di 32 anni con precedenti per reati contro il patroimonio, denunciato per ricettazione.