Via Sante Vincenzi: bivacchi e droga: murati i cunicoli ferroviari

Luoghi per bivacchi, spaccio e consumo di droga: il Comune di Bologna ha deciso di murare i cunicoli che in via Sante Vincenzi, nel quartiere San Donato-San Vitale, davano accesso alla massicciata ferroviaria. I lavori sono iniziati ieri e andranno avanti per qualche giorno, come fa saepre l'amministrazione. "L'operazione, che ha avuto il nulla osta di Rfi, contribuirà a rendere più sicura e pulita la zona, nelle vicinanze sono presenti diversi centri di aggregazione tra i quali il Centro sociale anziani Scipione dal Ferro e il giardino padre Giovanni Brevi, dove c'è anche un'area gioco attrezzata per bimbi".

Il Comune si è mosso dopo decine di segnalazioni arrivate negli ultimi mesi : "Con questo intervento risolviamo un problema di degrado particolarmente insidioso, segnalato più volte dai cittadini - ha dichiarato il presidente del quartiere Simone Borsari - da tempo infatti i cunicoli, accessibili a tutti, venivano quotidianamente utilizzati per bivacchi, spaccio e consumo di droga a pochi passi da un'area molto frequentata da bambini e famiglie". Il tema è stato affrontato e risolto "grazie a un lavoro di squadra in seno alla task force antidegrado del Comune", aggiunge Borsari, ringraziando i residenti "per la loro preziosa funzione di 'antenne' e per avere collaborato in varie occasioni alla pulizia dell'area, ora finalmente messa in sicurezza".

Nella mattinata di oggi, intanto, la Polizia municipale ha eseguito anche un intervento di sgombero su un terreno di proprietà privata che si trova tra via Gobetti e via Gagarin, al confine con il parco di Villa Angeletti. La squadra di agenti (13 persone più un ufficiale, accompagnati dall'unità cinofila) è intervenuta a seguito della denuncia da parte della proprieta' privata, spiega l'amministrazione. E' stata verificata la presenza di quattro persone che occupavano l'area: sono state denunciate. (dire)