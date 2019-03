Morto in casa a 44 anni, Polizia al lavoro su sostanza rinvenuta

Il corpo di un uomo di 44 anni è stato rinvenuto nella sua abitazione ieri pomeriggio, in via Sante Vincenzi. Sul posto si è intrattenuta per alcune ore la Polizia, assieme alla Scientifica per alcuni accertamenti. Nell'abitazione sono stati rinvenuti alcuni farmaci e una sostanza che dovrà essere analizzata. L'uomo ha un passato di problemi psichiatrici e tossicodipendenza. Esclusa l'ipotesi violenta.

Sempre ieri pomeriggio gli investigatori sono stati impegnati in un altro decesso in abitazione: in via di Corticella è stato il corpo di un 26enne a essere stato rivenuto in abitazione. L'ipotesi è quella del malore, anche se non se ne è chiarita la natura. Lunedì scorso invece era stato trovato morto un giovane di 19 anni di origini marchigiane, stroncato da un malore di tipo cardiocircolatorio all'interno del suo camper, in zona Bolognina. Sul corpo del ragazzo è stata disposta autopsia.