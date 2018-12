Cadono calcinacci dal palazzo, chiuso tratto di via Santo Stefano

I Vigili del fuoco e la Polizia locale di Bologna sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per mettere in sicurezza l'area attorno al civico 7 di via Santo Stefano, dove poco prima sono caduti dei calcinacci in strada dal cornicione. La strada è stata transennata, e anche il portico attualmente risulta chiuso ai pedoni, da Vicolo Alemagna a Vicolo Trebisonda.

Il palazzo è già sotto monitoraggio per via di una colonna del porticato instabile, e sulla quale nei mesi scorsi sono stati fatti dei puntellamenti di consolidamento. La caduta dei frammenti tuttavia non riguarderebbe la porzione interessata dal ponteggio.