Via Santo Stefano: lui dorme nel camper, lei ruba

"C'è un uomo che dorme nel mio camper e una donna che si aggira con fare sospetto". E' la segnalazione arrivata al 113 ieri mattina alle 9 da parte del proprietario del veicolo posteggiato in via Santo Stefano.

Sul posto si e portata la volante del commissariato 2 Torri: gli agenti non sono riusiti a rintracciare l'uomo che, una volta scoperto, si era allontanato, ma si sono "imbattuti" in una donna con in mano due buste: il proprietario del camper ha riconsociuto sia lei che gli oggetti rubati.

Si tratta di una pluripregiudicata romana di 35 anni che ha insultato gli agenti rimediando, oltre alla denuncia per ricettazione, anche quella per oltraggio a pubblico ufficiale.