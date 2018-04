Via S. Stefano, sorpreso a rubare uno scooter: 'Ho litigato con la mia fidanzata'

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna ha arrestato un 24enne marocchino, gravato da numerosi precedenti di polizia, finito in manette venerdì pomeriggio per tentata rapina impropria ai danni del punto vendita “Terranova” di via dell’Indipendenza.

Aggredisce il commesso

E' stato fermato per aver aggredito un commesso del locale che lo aveva sorpreso a manomettere il dispositivo anti taccheggio di un giubbotto che voleva rubare.

'Ho litigato con la mia fidanzata'

Manette anche per un 25enne italiano, incensurato, arrestato questa mattina per tentato furto aggravato di uno scooter parcheggiato in via Santo Stefano. Il ragazzo, sorpreso dal portiere di un palazzo che ha chiamato subito il 112, si è scusato con i Carabinieri, dicendo di aver agito in quel modo a causa di una discussione che aveva avuto poco prima con la fidanzata.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna i due arrestati sono stati rinchiusi in camera di sicurezza, in attesa di comparire in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.