Santo Stefano: ruba la borsa dall'auto in pieno centro, arrestato

E' stato arrestato per furto con destrezza un cittadino marocchino di 51 anni che ieri alle 17.20 ha aperto la portiera di un'auto e ha rubato una borsetta in pieno centro. A chiamare la Polizia è stata una testimone che ha assistito alla scena, durata pochi secondi.

La proprietaria dell'auto aveva accostato per parlare con una conoscente in via Santo Stefano, così l'uomo ha aperto la portiera, ha arraffato la borsa ed è fuggito verso via Guerrazzi. Una donna lo ha visto e ha allertato il 113. In base alle descrizioni, gli agenti hanno individuato il ladro in via Broccaindosso, mentre gettava la borsa, che conteneva un libretto di assegni e chiavette di accesso ai conti bancari, in un cestino. Per il 51enne, con precedenti per furto, sono scattate le manette e una denuncia per inottemperanza all'ordine di espulsione del questore Il processo per direttissima è stato fissato per oggi.