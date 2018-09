Santo Stefano: molesta una 24enne e picchia il fidanzato poliziotto, arrestato

L'ha avvicinata, l'ha palpeggiata ripetutamente mentre rientrava a casa, ma un romeno di 24 anni ieri sera è finito in manette in via Santo Stefano.

Alle 22.40 un agente del reparto mobile fuori servizio aveva appena accompagnato la fidanzata 24enne in motorino, quando ha visto un uomo in sella a una bicicletta che si è avvicinato e poi ha iniziato a palpeggiare la ragazza che stava rientrando a casa.

Botte e arresto

Il poliziotto, campano 32enne, è intervenuto, qualificandosi, e ha chiamato il 113, ma il molestatore non ha desistito: gli ha lanciato un cartello stradale e sferrato un pugno in faccia, così ne è nata una colluttazione ed entrambi sono finiti a terra, fino all'arrivo della volante.

Inutile il tentativo di fuga dello straniero, che al suo attivo aveva precedenti per droga a resistenza: è stato fermato e arrestato nuovamente per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché denunciato per violenza sessuale. L'agente è finito al Pronto Soccorso, da dove è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.