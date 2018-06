Saragozza: salta la tubatura, strada chiusa

Era già stata "colpita" dal nubifragio di qualche giorno fa, ma ieri sera via Saragozza era ancora allagata. Da quanto si apprende, a mezzanotte circa sarebbe saltata una tubatura, causando diversi disagi al traffico.

Il tratto da via Orioli a via Turati è stato chiuso. Via di Casaglia è raggiungibile da via di San Luca, come fa sapere la Polizia Municipale.

