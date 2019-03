Ci sono un cassonetto, uno scooter e una lavatrice lasciata in strada tra gli oggetti che ieri sera sono stati coinvolti in un triplice incendio, all'altezza del civico 83 di via Saragozza. I Vigili del fuoco hanno ricevuto diverse e consequenziali segnalazioni. Avvertita anche la Polizia, che sta indagando sull'accaduto. Tra le ipotesi anche il gesto volontario di un piromane.