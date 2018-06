Tubo rotto in via Saragozza: strada chiusa e bus deviati

Lavori in via Saragozza, dopo la rottura di una tubatura nel tratto della strada fuori porta che sta causando disagi al traffico.

I tencici Hera sono al lavoro per riparare il guasto e i bus Tper seguiranno, anche domani, i seguenti percorsi:

- linea 20 in direzione centro

dopo l'arco del Meloncello, prosegue in via Irma Bandiera, via XXI Aprile, via Turati, piazza Volta, via Roncati e via Guidotti, per poi teimmettersi in via Saragozza

- linee 94, 671 (extraurbane) in direzione centro

in via Porrettana proseguiranno per via dello Sport per poi immettersi in via Andrea Costa