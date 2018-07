Via Sarti, lite tra inquilini: volano i pugni, arriva la Polizia

E' finita con una denuncia per lesioni personali una lite tra due giovani coinquilini. Il trambusto in un appartamento di via Sarti, in zona Murri, è stato segnalato al 113 da un residente alle 22 di ieri sera.

Quando gli agenti della volanti sono arrivati sul posto hanno soccorso un cittadino cinese 23enne che presentava un trauma facciale e tumefazioni.

Ha riferito di aver avuto, inizialmente, un diverbio con un coinquilino, connazionale di 24 anni, poi degenerato e di essere stato colpito al volto. La versione è stata confermata anche dall'aggressore e da un'altra cinese 24enne, che, quando è iniziata la lite si è rifugiata in camera. Sul posto anche i sanitari del 118.