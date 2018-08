Zona Murri: armeggiano sullo scooter, poi la fuga nel parco

Sono stati visti armeggiare su uno scooter, e qualcuno ha dato l'allarme. Raffica di segnalazioni ieri notte, per un paio di persone che in zona Savena avrebbero cercato di allontanarsi a piedi dopo essere state sorprese a cercare rubare il mezzo.

I due ragazzi, residenti da tempo a Bologna ma di origini straniere di 17 e 19 anni, sono stati raggiunti dagli agenti rispettivamente in via Longo e nel vicino parco Acerbi. Nelle fasi concitate della fuga anche un cancelletto condominiale sarebbe stato danneggiato a calci. Per i due giovani è scattata una doppia denuncia per tentato furto aggravato e danneggiamento.