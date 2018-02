Via Savigno: 'Scusi, dov'è il mercato?', 85enne derubata del portafoglio

La hanno distratta con la scusa di una indicazione, poi le hanno sfilato il portafoglio dalla borsa. Tre giovani donne, due di 22 e una di 17 anni, di nazionalità serba, italiana e francese, sono state arrestate ieri mattina in via Savigno, al termine degli accertamenti della Polizia in seguito a una segnalazione di furto ai danni di una anziana. A riportare la notizia è la Tv locale Trc.

Il furto sembrava essere andato a segno, ma un passante ha chiamato gli agenti, riferendo di aver visto tutta la scena: mentre una delle tre ragazze faceva da 'palo' le altre due giovani entravano in azione, chiedendo una informazione fuori del locale supermercato rionale per poi derubare l'anziana, una 85enne residente in zona. Nel portafoglio vi erano circa 95 euro. Ora le giovani dovranno rispondere davanti al giudice di tentato furto aggravato in concorso.