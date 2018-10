Incendio in appartamento, anziano finisce grave in ospedale

Fiamme in un appartamento questa notte, dove un 90enne è stato portato via in ambulanza dopo essere stato salvato dai vigili del fuoco. Infatti le fiamme, sviluppatesi per cause al vaglio dei Carabinieri -sopraggiunti subito dopo la segnalazione- hanno intaccato sala e cucina, rendendo impossibile la fuga del signore, stordito dai fumi.

Arrivati intorno a mezzanotte i pompieri hanno fatto irruzione nell'alloggio, sito al primo piano, e hanno portato via l'uomo, per poi affidarlo alle cure dei sanitari, che a loro volta lo hanno portato in ospedale. Il signore è in Rianimazione e in prognosi riservata, ma non risulta in pericolo di vita. L'appartamento risulta inagibile, ma non sembrerebbero esserci stati danni ad altri alloggi e persone.