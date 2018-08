'C'è qualcuno nella casa vuota': denunciata coppia di abusivi

Una coppia costituita da un cittadino tunisino di 33 anni e una cittadina russa di 25 è stata trovata dentro un appartamento in disuso e denunciata. E' successo in via Scandellara, zona Massarenti. La segnalazione è partita da un residente, che ha chiamato il 113 informando gli operatori che qualcuno dimorava abusivamente all'interno della casa. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato i due dentro l'immobile con evidenti tracce della loro permanenza. Durante il sopralluogo è stato rinvenuto anche un navigatore satellitare, di cui i due non hanno saputo giustificare provenienza. Per la coppia è scattata quindi una denuncia per ricettazione e invasione di edifici.