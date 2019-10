Scandellara, principio d'incendio nella scuola: studenti evacuati

Principio d'incendio all'Istituto Comprensivo 7, la scuola di via Scandellara 56 a Bologna. La chiamata al 115 è arrivata poco prima delle 9. A prendere fuoco è stato un circuito elettrico. Il personale scolastico è immediatamente intervenuto utilizzando un estintore a polvere, gli alunni sono stati evacuati e i Vigili del fuoco intervenuti con una squadra e il funzionario di guardia.

I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario è verificato lo stato dell'impianto difettoso. Sul posto anche il 118 ma nessun alunno è rimato ferito o intossicato.

Un anno fa i Vigili del fuoco e Polizia erano intervenuti per un infisso che stava bruciando in un magazzino situato dentro il perimetro dell'istituto Belluzzi-Fioravanti, mentre nell'edificio principale erano in corso le lezioni serali.