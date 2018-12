Via Scarlatti, parapiglia sul pianerottolo: lite tra vicini finisce male

Convinto che il figlio dei vicini avesse rubato nella sua auto, ha mostrato la pistola alla cintura, quindi è passato da probabile vittima a denunciato. La lite tra condomini è avvenuta ieri note in via Scarlatti, nel quartiere Murri, quando un 48enne ha visto la sua auto forzata, senza autoradio e cellulare, e ha suonato al campanello dei vicini di casa, accusando il loro figlio.

Quando ha inbtravisto l'arma, però, la madre del giovane ha chiamato la Polizia che ha perquisito il 48enne. Si trattava di una pistola scacciacani con il tappo rosso che è stata trovata nel suo appartamento, ma il parapiglia non era finito.

Altri due vicini di casa, amici del denunciato, un 29enne e una 37enne, sono arrivati per difenderglo e a scagliarsi contro gli agenti, ferendoli e mandandoli all'ospedale. E' finita con una denuncia per minacce aggravate per il 48enne, mentre il 29enne è stato arrestato per resistenza.