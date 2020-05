FOTONOTIZIA| Albero cade in strada in via Schiassi: arrivano i Vigili del Fuoco

Il maltempo di ieri e di questa notte ha messo come sempre a lavoro i Vigili del fuoco, a causa di rami e alberi pericolanti. Questa mattina le squadre hanno effettuato alcuni interventi di messa in sicurezza.

In via Filippo Schiassi, zona Mazzini-Massarenti, alle ore 06:40, un albero è caduto sulla strada ostruendo completamente il passaggio. Sul postoanche la polizia locale per gestire il traffico.