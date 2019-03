Esplosione in via Schiassi: strada chiusa e gente in strada, intervengono i vigili del fuoco

Un incendio è divampato oggi pomeriggio al civico 30/2 di via Filippo Schiassi. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno visto del fumo nero e delle fiamme, seguite a un forte scoppio, proveniente dalle cantine. In diversi si sono così precipitati in strada.

Sul posto sono intervenuti la Polizia e quattro mezzi dei Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa e il palazzo è stato evacuato. Due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

"Abbiamo spento l'incendio e verificato che ci fossero persone, perché la tromba delle scale era invasa dal fumo - riferisce a Bologna Today Michele Bedin, caposquadra dei Vigili del Fuoco - si è verificata una fuoriuscita di GPL da una bombola utilizzata da un'impresa che stava effettuando dei lavori nei garage dello stabile e quindi lo scoppio potrebbe essere stato causato dall'innesco dei gas".

L’autorimessa ha riportato ingenti danni strutturali al solaio ed è stata ritenuta non fruibile insieme all'appartamento sovrastante mentre nessuna persona è rimasta coinvolta.

Alcune persone, fuori per lavoro, raccontano di essere state contattate dal personale della questura per recarsi sul posto. "Io ero fuori - racconta un residente - mi hanno contattato e sono corso perchè avevo il gatto in casa. Nell'appartamento c'era fumo, abbiamo aperto tutto e siamoo usciti. Ora aspetto di poter rientrare". Un altro condominio parla di una finestra esplosa, "un boato, poi il fumo anomalo che saliva in alto". "Abbiamo visto le fiamme - continua il residente - ci siamo fiondati fuori casa, non si respirava".