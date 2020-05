Lite tra parenti degenera in rapina: ferita la vittima

E' finita con un arresto per rapina e lesioni personali la violenta lite tra due cugini in via Scipione dal Ferro, zona Massarenti, dove la polizia è stata chiamata nella serata di ieri. Gli agenti, giunti sul posto hanno trovato un uomo, la vittima un 34enne, in strada, con una ferita al basso ventre, provocata da un cacciavite.

Secondo la testimonianza del soggetto a colpirlo era stato suo cugino: si erano visti per sistemare una questione familiare tra loro, quando gli animi si sono scaldati.

Il parente della vittima ha prima chiesto denaro, poi, al rifiuto, ha sferrato un colpo con un oggetto al cugino, per poi prendere una busta di tabacco in possesso della vittima è fuggire. Un cacciavite è stato trovato in una aiuola poco distante dal luogo dei fatti, mentre, il fuggitivo, un bolognese di 26 anni, C.A., pluripregiudicato, è stato fermato poco lontano con il tabacco sottratto addosso. Il parente invece è stato medicato sul posto dal 118.