Omicidio-suicidio in via della Secchia: spara alla moglie, poi si uccide

Moglie e marito avevano appena pranzato e si erano ritirati in camera da letto per riposare, quando la sorella di lui ha udito due colpi di arma da fuoco.

Si è conclusa tragicamente intorno alle 13 di oggi la vita di due coniugi residenti in via della Secchia, in zona Saffi: il marito 81enne ha sparato alla moglie 75enne con un fucile regolarmente detenuto per poi togliersi la vita. A scoprire i corpi riversi sul letto, la sorella dell'anziano che condivideva l'appartamento con la coppia: la donna ha allertato il 118, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Come di prassi, è stata poi chiamata la Polizia.

Da quanto si apprende, moglie e marito avevano qualche problema di salute: non sono stati trovati biglietti.

A novembre, in via Montefiorino, un episodio simile: un 93enne anni aveva ucciso la moglie di due anni più giovane poi si era lanciato dalla finestra.