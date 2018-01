Bolognina: scippa anziana in pieno giorno, arrestato

Le ha appoggiato la mano sulla spalla e le ha strappato il portafoglio dalle mani. E' accaduto ieri mattina alle 10.30 circa in via Luigi Serra, nel quartiere Navile. Un giovane ha raggiunto una 77enne in strada, scippandola.

La donna ha chiamato il 113 e ha fornito la descrizione del ladro agli agenti arrivati sul posto. E' stato riconosciuto e identificato poco dopo, anche dal vestiario, ed è finito in manette. Si tratta di un cittadino tunisino di 21 anni, irregolari e con precedenti per furto. Il processo per direttissima è previsto per la giornata di oggi.