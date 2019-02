Via Shakespeare: 15enne rapinato e picchiato davanti alla palestra, indaga la Polizia

La Polizia sta indagando su un episodio di rapina e pestaggio ai danni di un minore avvenuto ieri verso le 19 davanti al centro sportivo Biavati, in via Shakespeare, a Corticella. A chiamare il 113 il personale del centro sportivo, dopo che il ragazzino, 15enne di origini pachistane, residente in città, aveva chiesto aiuto.

Aveva appena finito di allenarsi, quando ha riferito di essere stato raggiunto alle spalle da due giovani, colpito con diversi pugni alla schiena e al capo e infine buttato a terra. E' stato derubato della borsa della palestra e del cellulare, rinvenuti in seguito dalla Polizia dietro una siepe. Il 15enne, che ha rifiutato le cure del 118, ha riferito agli agenti di conoscere di vista almeno uno dei giovani che lo hanno rapinato.