Si rompe tubatura in via Sigonio, strada chiusa e decine di case senz'acqua

Alcune decine di utenze al momento non hanno acqua in zona Mazzini, dove questa notte, almeno dalle 22:30, si è verificata una perdita da perte di una grossa tubatura sotterranea, tale da richiedere la chiusura della strada, da via Achillini e via Alberti. Sul posto questa notte sono arrivati i Vigili del fuoco e la Polizia municipale.

La strada, dopo diverse ore di intervento, è ancora chiusa: l'asfalto deve essere ripristinato e vanno fatte verifiche per saggiare la stabilità del terreno circostante la perdita. Hera starebbe provvedendo a rifornire sacchetti di acqua nelle case della zona.