Tubo rotto in via Sigonio: altra perdita di acqua, 40 edifici a secco, slittano i tempi | VIDEO

40 edifici coinvolti, un tratto di 30 metri chiuso al traffico. Sono destinati a protrarsi i disagi per la chiusura di una grossa condotta dell'acqua, dovuti a una rottura in un tratto sotto via Carlo Sigonio, tra Achillini e Alberti.

Una seconda rottura si è verificata infatti questa notte intorno alle 4, in un punto non molto distante dal precedente. In seguito a questo evento -informa Hera- i lavori andranno avanti e dovranno portare alla sostituzione completa del tubo. inevitabile quindi che la chiusura del tratto di strada si protrarrà oltre i tempi previsti. La società sta provvedendo a rifornire la zona con sacchetti di acqua potabile.