Incendio in Bolognina: evacuata palazzina, soccorso un residente colto da malore

Incendio stamattina in via Lionello Spada, nel quartiere Navile. Alle 9:30 sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco che sono al lavoro per domare le fiamme divampate al secondo piano di una palazzina.

Lo stabile è stato completamente evacuato e sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 che ha soccorso una persona colta da malore. Le cause del rogo non sono ancora note.

A fine maggio, nella stessa via, un altro incendio aveva interessato il 5° piano di uno stabile. A prendere fuoco, per cause ancora da stabilire, era stato il motore di un condizionatore e quindi della tenda da sole sul balcone dell'appartamento.

