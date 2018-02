Incendio in via Spartaco: fumo dall'asilo nido, bimbi evacuati

Fumo all'interno del nido Anna Frank di Bologna. E' successo intorno all'ora di pranzo: ha cominciato a uscire dai locali superiori e ha invaso gli ambienti dove giocavano i bambini.

Verso le 13 di oggi il personale del nido di via Spartaco ha notato del fumo uscire dall'asciugatrice in funzione al primo piano, in un’area che non ospita le attività educative. Sono immediatamente scattate le procedure di evacuazione: il personale ha guidato i bambini dalle aule del piano terra fino al punto di raccolta in giardino. Oggi al nido erano presenti 51 bambini su 75.

Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale di Global manutenzione del Comune di Bologna. I bambini sono stati accolti inei locali dell’omonima scuola d’infanzia, adiacente al nido. Sul posto era presente anche il pedagogista. Lo spostamento tra le due strutture si è svolto in un clima di tranquillità e gioco "così come avviene nelle esercitazioni di evacuazione che periodicamente vengono svolte in tutti i nidi e in tutte le scuole d’infanzia comunali" si legge nella relazione del Comune.

Le famiglie sono state informate. I Vigli del Fuoco hanno eseguito i rilievi del caso nella struttura verificando l’agibilità degli ambienti. Il nido lunedì sarà aperto con attività regolare.