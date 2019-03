Fossolo: 91enne scippata davanti al portone di casa

La Polizia è alla ricerca del responsabile del furto ai danni di una 91enne avvenuto ieri mattina alle 11 in via Spina, zona Fossolo. Il 113 è stato allertato dai cittadini che hanno soccorso l'anziana al Centro commerciale di viale Felsina.

Mentre la donna stava aprendo il portone del palazzo dove risiede, è stata raggiunta da un uomo che le ha rubato la borsa appesa al deambulatore, per poi scavalcare il muretto di recinzione del condominio e darsela a gambe. L'anziana così si è recata presso il centro commerciale, dove è conosciuta, e a chiesto aiuto.

La nipote ha lanciato un appello su Facebook: "Mia nonna è stata scippata sotto casa in zona Fossolo1. Le hanno portato via la borsa con tutto dentro. Se per caso doveste trovare in giro documenti, carte, un cellulare vecchio modello o una borsa scrivetemi per favore. Credo sia stata seguita dal centro commerciale fin sotto casa. Grazie a tutti"